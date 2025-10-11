Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira e João Monteiro mantêm uma relação sólida e discreta, mas muito apaixonada e os registos falam por si. A diretora de entretenimento e ficção da TVI mostrou fotografias de uma sexta-feira «cheia de felicidade», uma delas ao lado do namorado.

«Uma sexta cheia de felicidade. E coisas novas. Em breve 😉 E a vossa, como foi?», escreveu Cristina Ferreira numa publicação no Instagram, com várias imagens do seu dia.

Nas stories daquela rede social, a apresentadora partilhou ainda uma imagem com João Monteiro, mostrando a cumplicidade que os une.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Cristina Ferreira, inclusive a que surge com João Monteiro.