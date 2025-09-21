Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Cristina Ferreira escolheu um vestido azul brilhante com costas bastante reveladoras para a segunda gala do Secret Story. A apresentadora já mostrou o look nas suas redes sociais e está a ser inundada de comentários com elogios à sua elegância. E há um que se destaca. João Monteiro fez questão de deixar um comentário. «Azul é qualquer coisa», escreveu João Monteiro, acrescentando um emoji apaixonado.

Além do vestido azul brilhante, também a maquilhagem de Cristina Ferreira captou todas as atenções: cuidadosamente escolhida em tons de azul que contrastavam de forma elegante com o vestido, realçando ainda mais o olhar e a expressão de Cristina.

O novo corte e a cor do cabelo completaram o visual, criando um contraste perfeito.

Percorra a galeria e veja as fotografias de Cristina Ferreira na segunda gala do Segret Story 9.