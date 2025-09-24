Cristina Ferreira mostra registo raro de João Monteiro à saída do Secret Story. E é do mais romântico que há

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

João Monteiro faz pedido caricato a Cristina Ferreira. E as imagens são imperdíveis

Cristina Ferreira e João Monteiro mantêm uma relação sólida e conquistam os seguidores ao partilhar registos da sua história de amor discreta, mas apaixonante e cheia de momentos românticos.

Esta terça-feira, a apresentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou um desses registos raros de João Monteiro, à saída do Especial que apresentou à noite.

«Sair do programa e ter a felicidade à espera», escreveu Cristina Ferreira nos stories do Instagram, na legenda de uma fotografia do namorado, de sorriso no rosto.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da história de amor de Cristina Ferreira e João Monteiro.