Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Cristina Ferreira e João Monteiro encontram-se nas Maldivas, numa pausa romântica depois de vários dias de aventura no Quénia, onde fizeram safaris e tiveram contacto direto com a vida selvagem.

Esta viagem tem sido amplamente partilhada nas redes sociais, com imagens de paisagens paradisíacas e momentos a dois. Antes de seguirem para o terceiro e último destino, decidiram fazer uma paragem nas Maldivas.

Contudo, nem só de elogios vive a caixa de comentários. Num dos últimos posts, um internauta provocou a apresentadora: «Esta tipa tá sempre de férias».

Cristina Ferreira não deixou passar em branco e respondeu de forma direta e bem-humorada: «Esta tipa trabalha e tem as férias que merece. Estudasses».

Enquanto a polémica corre nas redes sociais, Cristina continua a desfrutar das férias ao lado de João Monteiro, mostrando que não deixa que críticas estraguem o momento.

Recorde que foi aqui que Cristina Ferreira foi surpreendida com o momento mais romântico de sempre ao lado de João Monteiro, na primeira viagem que os dois fizeram após assumirem o namoro.

Foi logo no início do ano de 2024, pouco depois de terminar a edição do Big Brother 2023, onde os dois se conhecerem e se apaixonaram. Cristina Ferreira e João Monteiro decidiram rumar às Maldivas, mais ou menos por esta altura, e foram surpreendidos com o jantar mais romântico de sempre naquelas praias paradisíacas.

A praia estava cheia de velas e os dois tiveram um momento a sós, em que desfrutaram não só da companhia um do outro, como da refeição e de todo aquele ambiente, que é do mais romântico que há.