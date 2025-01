Cristina Ferreira partilha momentos inesquecíveis no deserto com João Monteiro! Veja as fotografias

Cristina Ferreira regista momentos no deserto com João Monteiro e vive a magia do pôr do sol

Cristina Ferreira partilhou nas suas redes sociais, imagens lindas das suas férias no deserto, onde viveu uma experiência única «a uma hora do centro do Dubai, numa área protegida» como escreveu numa publicação de Instagram.

A apresentadora das manhãs da TVI descreveu a magia do local, onde saboreou um jantar que começou com «um pão fino, quase transparente, cozido em apenas cinco segundos», e terminou com uma sopa de lentilhas, acompanhada pelo melhor pôr do sol que já viu.

A viver momentos inesquecíveis ao lado do namorado, João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador do Secret Story - Desafio Final, Cristina Ferreira mostrou aos fãs um lado mais íntimo das suas férias, partilhando momentos de tranquilidade e admiração pela natureza do deserto.

Percorra a galeria e veja como estão a ser as férias de Cristina Ferreira, com algumas fotografias tiradas por João Monteiro!

Recorde que antes deste destino, Cristina Ferreira e João Monteiro passaram pela Índia e logo de seguida, pelas Maldivas!

Recentemente fez uma partilha única de alguns dos lugares por onde passou e mencionou alguém muito especial. Alguém que conheceu e que a marcou muito. Ora veja: