Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Cristina Ferreira e João Monteiro regressaram a um dos destinos mais especiais de sempre. Depois do Quénia, a apresentadora e o namorado decidiram rumar às Maldivas: um lugar que se tornou uma tradição para o casal.

Aliás, foi aqui que Cristina Ferreira foi surpreendida com o momento mais romântico de sempre ao lado de João Monteiro, na primeira viagem que os dois fizeram após assumirem o namoro.

Foi logo no início do ano de 2024, pouco depois de terminar a edição do Big Brother 2023, onde os dois se conhecerem e se apaixonaram. Cristina Ferreira e João Monteiro decidiram rumar às Maldivas, mais ou menos por esta altura, e foram surpreendidos com o jantar mais romântico de sempre naquelas praias paradisíacas.

A praia estava cheia de velas e os dois tiveram um momento a sós, em que desfrutaram não só da companhia um do outro, como da refeição e de todo aquele ambiente, que é do mais romântico que há.

Recorde aqui essa experiência: