Cristina Ferreira revela imagem de momento insólito de João Monteiro e foi assim que ele reagiu

Cristina Ferreira partilhou nas stories de Instagram uma fotografia inesperada de João Monteiro e rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Na imagem divulgada pela apresentadora da TVI, o instrutor de padel surge deitado num muro, com as pernas no ar, enquanto apanha sol de forma bastante descontraída.

O momento divertido acabou por não passar despercebido ao próprio João Monteiro, que decidiu reagir à publicação da companheira. João repostou a fotografia nas suas redes sociais e deixou apenas uma curta reação: «Do melhor».

A cumplicidade entre Cristina Ferreira e João Monteiro continua, assim, a dar que falar entre os fãs do casal.

Cristina Ferreira almoça com João Monteiro e com o filho: Esta fotografia inesperada é a prova