Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Cristina Ferreira partilhou no Instagram um vídeo a praticar exercício físico que está a dar que falar, ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora da TVI deixou os seguidores rendidos à declaração de amor.

«Arranjem um namorado que vos ajude a evoluir. ✨😅», foi desta forma que Cristina Ferreira decidiu começar por escrever aos fãs, num vídeo intimista onde surge a treinar com João Monteiro. No vídeo em questão é possível ver que a apresentadora da TVI citou o namorado: «Agora mete peso», de maneira a motivá-la no exercício.

No final da publicação, Cristina Ferreira faz alusão ao trabalho de equipa e sugere aos seguidores que identifiquem o "mais que tudo" que também motiva na prática de exercício físico.