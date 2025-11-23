Cristina Ferreira vive fim de semana inesquecível ao lado de João Monteiro e partilha detalhes: «Fica na memória»

Cristina Ferreira rumou ao Douro para um fim de semana a dois com o namorado, João Monteiro, e partilhou nas redes sociais algumas das imagens e sentimentos que marcaram a escapadinha romântica. A apresentadora publicou uma fotografia ao lado do companheiro durante um passeio de barco pelo rio, descrevendo o dia como «mágico».

Com o sol a brilhar e o Douro como cenário, Cristina destacou sobretudo as pessoas que conheceram durante a experiência, Filipe e Fernanda, que ajudaram a tornar o passeio ainda mais especial.

«O passeio no rio foi lindo, o sol fez-se convidado e o Filipe e a Fernanda tornaram tudo especial. São gente de trabalho, que cresceu a pulso, que fala com brilho nos olhos desta terra.»

A história de vida de Filipe tocou particularmente a apresentadora, que revelou que ele começou com apenas duas gaivotas no rio e hoje gere uma frota de 11 barcos, conciliando o negócio com a distribuição de gás.

«Gente com coração.», escreveu Cristina, visivelmente sensibilizada com a dedicação e resiliência das gentes da região.

Um fim de semana que fica na memória

A apresentadora contou ainda que recebeu inúmeras mensagens de moradores da zona, que lhe enviaram carinho e sugestões de locais a visitar. Entre essas mensagens esteve também a do presidente da Junta de Freguesia de Rio Mau.

«Sabem quando tudo fica na memória? É este fim de semana.», confessou.

Com vontade de regressar em breve, Cristina Ferreira pediu sugestões aos seguidores sobre lugares, restaurantes e tradições a descobrir na região do Douro, demonstrando que a viagem a marcou de forma especial e que tenciona voltar.