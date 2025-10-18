É dia de despedida para Cristina Ferreira: «É difícil...»

Cristina Ferreira esteve a passar uma noite no Porto na companhia do namorado, João Monteiro, mas chegou a hora de regressar a Lisboa. A apresentadora da TVI fez uma partilha nas redes sociais onde mostrou a hora da despedida da cidade Invicta.

«É difícil dizer adeus», escreveu Cristina Ferreira, na legenda de um story do Instagram em que mostra o quarto de hotel em que ficou alojada com a sua cara-metade.

Pode ver aqui o story em questão:

Cristina Ferreira recarrega baterias em 'espadinha romântica' com João Monteiro: «Na cidade do meu amor»

Antes da grande gala de domingo do Secret Story 9, e depois de uma semana de trabalho intensa, Cristina Ferreira decidiu recarregar baterias no Porto, a terra natal do namorado, João Monteiro.

A apresentadora da TVI esteve a apresentar a sua nova coleção de roupa da Spaccio by Cristina Collection na loja da Invicta e aproveitou para por lá ficar, na companhia da sua cara-metade.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou vários registos fotográficos na cidade nortenha. «Na cidade do meu amor», escreveu, na legenda de um registo do pôr-do-sol.

A anfitriã do Secret Story também partilhou uma foto romântica ao lado de João Monteiro. Os fãs ficaram rendidos ao casalinho e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Maravilhosos 😍», «O Porto é lindo🙌aproveitem e sejam felizes ❤️», «O amor fica-te bem! Cris 🤍», «O Porto é lindooooo 🙏felicidades a ambos ❤️», pode ler-se, nos comentários.