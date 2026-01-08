Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Depois de vários meses dedicada ao Secret Story 9, Cristina Ferreira aproveitou para fazer uma escapadela romântica com o namorado. A apresentadora partilhou o momento especial com os seguidores através das redes sociais.

Na tarde de quarta-feira, 7 de janeiro, Cristina Ferreira publicou fotografias no Instagram onde surge já dentro de um avião, acompanhada pelo companheiro, numa viagem de longo curso.

Completamente apaixonada, Cristina Ferreira escreveu na legenda: «E a sorte que eu tive com o passageiro que vai ao meu lado.», referindo-se ao namorado, João Monteiro.

As imagens mostram o casal relaxado antes da descolagem, numa pausa merecida após a intensa temporada do reality show que marcou os últimos meses da apresentadora.