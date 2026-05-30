Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para fazer mais uma escapadinha romântica com João Monteiro. A apresentadora da TVI, que se prepara para conduzir mais uma gala explosiva do Desafio Final neste domingo, rumou a um dos seus destinos de eleição, Palma de Maiorca, e publicou novas fotografias de fazer inveja.

«30 graus, água azul, boa comida, sossego, paisagem incrível. Mallorca», escreveu, na legenda de um carrossel de imagens em que se mostra naquele paraíso de águas cristalinas, na companhia da sua cara metade.

Palma de Maiorca, nas ilhas Baleares, fica a menos de duas horas de Lisboa de avião e é um dos destinos de eleição dos portugueses.