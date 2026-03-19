Gesto de amor entre casal emociona Cristina Ferreira. Apresentadora repete momento com João Monteiro

Cristina Ferreira aderiu à trend: "O dia pelo meu olhar" e acabou por emocionar-se com um gesto de amor. A apresentadora da TVI estava a passear pela Ericeira quando decidiu tirar fotografias ao que estava a ver e deparou-se com um casal de idosos de mãos dadas, exatamente a mesma posição com que se encontrava com o namorado.

«Iam de mão dada. Eu também. 💜 O dia no meu olhar», foi assim que a apresentadora da TVI começou por escrever na publicação, onde destacou a imagem em que surge o casal de idosos a passear de mãos dadas um com o outro.

O carrossel conta com inúmeras imagens maravilhosas, entre o estúdio da TVI e as maravilhosas paisagens da Ericeira: praia, natureza e um bom dia de sol. Emocionada, Cristina Ferreira destacou o casal maravilhoso que caminhava à sua frente, com a coincidência que se encontravam na mesma posição que ela e João Monteiro.