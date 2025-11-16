Há um significado especial por trás do look de Cristina Ferreira. E está ligado a João Monteiro

Cristina Ferreira voltou a marcar presença com estilo na gala do Secret Story 9, desta vez com um vestido num elegante de tom lavanda.

A peça, com drapeados estruturados e uma capa fluída sobre um dos ombros, destacou-se pela combinação entre sofisticação e originalidade, perfeita para uma noite de gala televisiva.

Mas foi sobretudo a cor que captou atenções. O lavanda — uma nuance suave de roxo — tem-se tornado um símbolo recorrente na vida pessoal da apresentadora.

Isto porque, sempre que partilha algo sobre ou com o namorado, João Monteiro, Cristina Ferreira costuma acrescentar um coração roxo.

Assim, a escolha deste tom acaba por ganhar um significado especial, subtilmente romântico e cheio de intenção, que se segue ao 'casamento' que tanto deu que falar de Cristina Ferreira e João Monteiro.

Discreta nos acessórios e fiel ao seu estilo luminoso de maquilhagem, Cristina Ferreira voltou a demonstrar que sabe transformar moda em mensagem.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look arrasador de Cristina Ferreira na gala do Secret Story 9.