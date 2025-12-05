Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira lançou uma novidade da sua marca, ‘Eu sou Gira’, de forma peculiar. Na passada quinta-feira, dia 4 de dezembro, a apresentadora partilhou um vídeo no Instagram, em que o namorado surge a apresentar as novidades da marca para o Natal.

No reels, Cristina Ferreira começou por dizer: «João Monteiro quer fazer o coffret íntimo, força!». Antes de lhe passar o telemóvel, afirmou em tom de brincadeira: «É melhor não fazeres, espera lá que eu faço. Vai dizer asneira!» O momento fica hilariante quando João Monteiro pega numa das caixas e começa a descrever o que lá tem dentro, num registo descontraído e brincalhão.

Na descrição, a apresentadora escreveu: «Amor com humor. @joaomonteiroo e a sua mania de me imitar. Temos artista?». A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações dos fãs ao momento icónico partilhado pelo casal.

Esta já não é a primeira vez que João Monteiro participa nos novos lançamentos da 'Gira'. Recorde-se que o namorado da apresentadora fez parte da campanha do novo perfume da marca, 'We'.