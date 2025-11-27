Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos quando, há duas semanas, partilhou fotos únicas do seu «casamento» com João Monteiro. Agora, a apresentadora publicou um vídeo «censurado», em que mostra as imagens mais privadas de sempre ao lado do namorado.

«Censurado por ter muito de nós. O nós que é só de alguns. We 💜», escreveu, na legenda da publicação, em que mostra os bastidores das filmagens e da sessão fotográfica promocional dos seus novos perfumes, We.

Nas imagens, podemos ver Cristina Ferreira e João Monteiro em clima de grande cumplicidade e o amor é notório.

A caixa de comentários da publicação de Cristina Ferreira encheu-se de mensagens de carinho ao casal. «Este ainda está melhor que o primeiroo.. tão eles😍», «Maravilhosos❤️», «Que seja sempre assim ❤️», «Que lindo ver tanto amor ,verdade subtil elegância glamour mas acima de tudo sinceridade parabéns ❤️», «Oh, este é que devia ter sido o vídeo de apresentação do perfume! Está brilhante! 😍», «Bem podiam trocar alianças e pronto. Foi um ensaio. Sempre linda e segura. Bonito par. O amor é lindooooo 💓», pode ler-se.