João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar

João Monteiro ‘meteu-se’ publicamente com Cristina Ferreira através da rede social Instagram. A apresentadora partilhou na sua conta um dos seus visuais do Dois às 10 e escreveu: «Isto hoje está tão giro que quis já publicar. O meu signo deve estar bom 😂 Vocês também gostam de saber dos signos? O meu é o melhor já se sabe. Virgem 🎉. Qual é o vosso?».

E João Monteiro não perdeu a oportunidade de responder a Cristina com uma pequena provocação: «Foi da vitória dos dragões ontem».

Cristina Ferreira mostra registo raro de João Monteiro à saída do Secret Story.E é do mais romântico que há

Cristina Ferreira e João Monteiro mantêm uma relação sólida e conquistam os seguidores ao partilhar registos da sua história de amor discreta, mas apaixonante e cheia de momentos românticos.

Recentemente, a apresentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou um desses registos raros de João Monteiro, à saída do Especial do Secret Story.

«Sair do programa e ter a felicidade à espera», escreveu Cristina Ferreira nos stories do Instagram, na legenda de uma fotografia do namorado, de sorriso no rosto.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da história de amor de Cristina Ferreira e João Monteiro.