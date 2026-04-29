Cristina Ferreira mostra registos nunca antes vistos do início da carreira. E João Monteiro não fica indiferente

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Cristina Ferreira fez uma partilha inédita no Instagram, onde compilou uma série de vídeos do tempo em que ainda era repórter. Toda a descrição é emotiva e remete a uma viagem ao passado, ao início do seu percurso em televisão. E houve um comentário especial que se fez notar: o de João Monteiro.

«Hoje , quando estava a chegar à @tvioficial , estava a entrar também um dos câmaras que fez comigo os célebres cafés do diário da manhã. Foi há 22 anos. Naquele instante a memória voou para uma época em que estava tudo a começar», começou por dizer.

«Havia uma ingenuidade feliz que deu lugar à persistência e muita resistência ao longo deste tempo. Ali, como agora, eram as pessoas que mais me encantavam. Descobri-las, fazer as perguntas que contavam histórias, dar-lhes um espaço de magia que só a televisão consegue», assumiu.

Por fim, a apresentadora da TVI acabou por partilhar um exemplo de uma história que se passou naquele mesmo dia, durante a emissão do programa Dois às Dez: «No @doisas10tvi de hoje a Feliciana, com 84 anos, trouxe-me uma toalha e umas pegas bordadas por ela para me oferecer», acrescentando ainda um desabafo: «Já estão na minha cozinha e, são estas pequenas coisas , nestes dias especiais, que me relembram que há quem me conheça, de verdade. O resto são cantigas ❤️».

No meio de inúmeros comentários, destacou-se o do namorado, João Monteiro: «Missão cumprida», que está a derreter corações por entre os fãs.