João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Depois de ter sido o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10, na gala de terça-feira, Caio Schalch de Moraes sentou-se, logo na manhã seguinte, no sofá do Dois às 10. E a entrevista ficou marcada por um momento imperdível entre a apresentadora e o convidado. Até João Monteiro reagiu.

À conversa com Cristina Ferreira, o jovem brasileiro fez um balanço da curta passagem pela chamada “mansão da Malveira” e voltou a revelar o segredo que levou para dentro da casa. «Ganhei um prémio num Festival Internacional de Cannes», recordou.

A distinção surgiu através de um anúncio publicitário em que participou e onde deu nas vistas pelo seu talento para o beatbox, uma habilidade que rapidamente se tornou uma das suas imagens de marca dentro do reality show da TVI.

Já na reta final da entrevista, Cristina Ferreira decidiu surpreendê-lo com um desafio inesperado: criar, ali mesmo, um novo jingle para o programa das manhãs. Caio não hesitou. Aceitou de imediato e voltou a mostrar o seu talento vocal, arrancando gargalhadas e aplausos em estúdio.

O momento foi mais tarde partilhado nas redes sociais do programa e rapidamente somou centenas de reações. Entre os muitos comentários, houve um que se destacou. João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, não deixou passar o momento em branco e escreveu: «Pá… eu não tenho palavras».