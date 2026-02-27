João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

22:25
22:25 Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz
02:43

Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz

22:22
22:22 Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos
03:01

Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos

22:14
22:14 Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes
05:46

Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes

22:10
22:10 Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva
02:52

Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva

22:07
22:07 Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»
02:52

Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»

22:00
22:00 Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha
07:23

Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha

21:51
21:51 João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada
04:12

João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada

21:43
21:43 Nuno Eiró abre o programa em alvoroço: «A temperatura da casa aumentou»
01:05

Nuno Eiró abre o programa em alvoroço: «A temperatura da casa aumentou»

21:33
21:33 Liliana e Ricky dão beijo e correm o risco de serem apanhados em flagrante
03:32

Liliana e Ricky dão beijo e correm o risco de serem apanhados em flagrante

20:15
20:15 Ana continua a chorar por causa do assalto à dispensa e ataca colegas: «Nunca vi isto!»
02:11

Ana continua a chorar por causa do assalto à dispensa e ataca colegas: «Nunca vi isto!»

20:11
20:11 Depois do momento de alta tensão (e de lágrimas), Ana recebe abraço apertado de todos os concorrentes
01:03

Depois do momento de alta tensão (e de lágrimas), Ana recebe abraço apertado de todos os concorrentes

20:08
20:08 Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»
05:57

Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»

19:52
19:52 Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama
01:15

Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama

19:48
19:48 Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»
03:42

Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»

19:44
19:44 Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

19:35
19:35 Após assumir «desconforto» com Hugo, Diogo recebe beijo apaixonado de Eva
03:12

Após assumir «desconforto» com Hugo, Diogo recebe beijo apaixonado de Eva

19:28
19:28 Concorrentes arrasam Hélder: «É incoerente. Diz que não gosta de conflitos e...»
03:02

Concorrentes arrasam Hélder: «É incoerente. Diz que não gosta de conflitos e...»

19:24
19:24 Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»
01:33

Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»

19:15
19:15 Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

18:51
18:51 Hugo preocupado por se ter descontrolado com Luzia e concorrente fala de «golpe baixo»
03:24

Hugo preocupado por se ter descontrolado com Luzia e concorrente fala de «golpe baixo»

18:47
18:47 Teorias ao rubro! Hélder aponta para segredo de casal e Luzia fala em «cirurgia de alteração da cor de olhos»
03:16

Teorias ao rubro! Hélder aponta para segredo de casal e Luzia fala em «cirurgia de alteração da cor de olhos»

18:42
18:42 Assalto à Dispensa! Concorrentes em histerismo com o desafio mais icónico do Secret Story... mas será que correu bem?
02:26

Assalto à Dispensa! Concorrentes em histerismo com o desafio mais icónico do Secret Story... mas será que correu bem?

18:39
18:39 Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante
04:31

Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante

18:26
18:26 Diogo chora ao falar da família e Ricardo João também não fica indiferente: «Ganhei-te mais respeito»
03:58

Diogo chora ao falar da família e Ricardo João também não fica indiferente: «Ganhei-te mais respeito»

18:21
18:21 «Quero ver um agachamento»: Hugo lança provocação a Eva e deixa Diogo com cara de poucos amigos
05:03

«Quero ver um agachamento»: Hugo lança provocação a Eva e deixa Diogo com cara de poucos amigos

Acompanhe ao minuto

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras» - Big Brother

Foi o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, mas não perdeu tempo a mostrar que continua a dar cartas. Na manhã seguinte à expulsão, Caio marcou presença no Dois às 10 e protagonizou um momento com Cristina Ferreira que já está a dar que falar.

Depois de ter sido o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10, na gala de terça-feira, Caio Schalch de Moraes sentou-se, logo na manhã seguinte, no sofá do Dois às 10. E a entrevista ficou marcada por um momento imperdível entre a apresentadora e o convidado. Até João Monteiro reagiu.

À conversa com Cristina Ferreira, o jovem brasileiro fez um balanço da curta passagem pela chamada “mansão da Malveira” e voltou a revelar o segredo que levou para dentro da casa. «Ganhei um prémio num Festival Internacional de Cannes», recordou.

A distinção surgiu através de um anúncio publicitário em que participou e onde deu nas vistas pelo seu talento para o beatbox, uma habilidade que rapidamente se tornou uma das suas imagens de marca dentro do reality show da TVI.

Já na reta final da entrevista, Cristina Ferreira decidiu surpreendê-lo com um desafio inesperado: criar, ali mesmo, um novo jingle para o programa das manhãs. Caio não hesitou. Aceitou de imediato e voltou a mostrar o seu talento vocal, arrancando gargalhadas e aplausos em estúdio.

O momento foi mais tarde partilhado nas redes sociais do programa e rapidamente somou centenas de reações. Entre os muitos comentários, houve um que se destacou. João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, não deixou passar o momento em branco e escreveu: «Pá… eu não tenho palavras».

Uma reação curta, mas bem-humorada, que não passou despercebida aos seguidores e que ajudou a dar ainda mais visibilidade ao momento. Veja-o aqui:

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

