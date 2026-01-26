João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Após dias de descanso e viagens por destinos paradisíacos, Cristina Ferreira e João Monteiro retomaram rapidamente os hábitos do dia a dia. Através do Instagram, o treinador de ténis partilhou uma fotografia no ginásio e a apresentadora mostrou-se novamente nas manhãs da TVI, sinal claro de que o regresso ao trabalho já está em andamento.

«De volta ao santuário», escreveu João na legenda do registo, numa alusão ao espaço onde mantém a disciplina física. No entanto, deixou ainda uma nota que não passou despercebida aos seguidores: «Por pouco tempo, desta vez», sugerindo que uma nova pausa poderá estar para breve.

Veja agora algumas das melhores imagens de Cristina e João Monteiro na galeria de fotografias que preparámos para si.

Cristina Ferreira também está de regresso a Portugal após duas semanas de uma viagem a três países diferentes - Quénia, Maldivas e Sri Lanka. Numa retrospetiva daquilo que viveram, a apresentadora declarou-se ao companheiro e revelou que amanhã já está estará de volta aos ecrãs da TVI, no programa 'Dois às 10'.

«De volta a casa. Foram 2 semanas, milhares de fotos, 3 países, uma paz como há muito não sentia, pessoas que nos marcaram e imagens que só nós vimos e sentimos. O que partilhei convosco é incrível, o que vivi é emoção pura», começou por referir.

Depois, a apresentadora declarou-se ao namorado: «E que bom que é fazê-lo ao lado de quem amo, que vibra e sente como eu. Obrigada aos milhões de visualizações e às milhares de mensagens. Adoro que “embarquem” comigo. Sou mesmo feliz a partilhar as minhas viagens convosco».

«Amanhã já estou de volta ao 'Dois às 10', o Cláudio (Ramos) vai dizer que não parei quieta 😂. Viajar é o meu parar. O lugar onde sou eu com todos os meus sonhos. ✨», rematou Cristina Ferreira.