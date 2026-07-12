Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

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Cristina Ferreira viveu dias inesquecíveis na Indonésia e, no final das férias, abriu o coração sobre uma viagem que ganhou um significado ainda mais especial por ter sido vivida ao lado de quem mais ama.

A apresentadora da TVI escolheu a Indonésia para desfrutar de alguns dias de descanso e aventura, tendo contado com a companhia do namorado, João Monteiro, e do filho, Tiago. Entre paisagens paradisíacas e momentos longe da rotina, Cristina Ferreira foi partilhando vários registos desta experiência única.

Contudo, foi na despedida da ilha que a apresentadora mostrou um lado mais íntimo da viagem. «Saio de Sumba com a certeza que estive num local mágico», começou por escrever, rendida aos encantos daquele destino.

Cristina Ferreira confessou que, apesar das muitas imagens que mostrou nas redes sociais, foi impossível transmitir verdadeiramente tudo aquilo que viu e sentiu. «Eu sei que vos consegui passar alguma beleza, mas nunca o que vi e senti», admitiu.

Estas férias ficaram ainda marcadas por uma data muito especial para a família. Tiago celebrou o 18.º aniversário durante a viagem e a apresentadora não escondeu a importância de proporcionar ao filho uma experiência que ficará certamente na memória. «As malas trazem muitas memórias, o Tiago 18 anos celebrados a viver uma experiência marcante», partilhou.

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Mas a companhia de João Monteiro também parece ter tornado estes dias ainda mais especiais. A viver uma fase feliz no amor, Cristina Ferreira terminou a reflexão com uma declaração que não passou despercebida e que espelha bem o momento vivido ao lado do namorado: «Sempre disse que trabalho para viajar. Viajar com amor é outra coisa. 💜»

Entre o amor, a família e um cenário de sonho, Cristina Ferreira regressa assim a Portugal com a bagagem carregada de memórias de umas férias que parecem ter ficado para sempre no seu coração.

Veja a publicação.

 

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