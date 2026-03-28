«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

Depois de dias intensos no Secret Story, Cristina Ferreira decidiu fazer uma pausa. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficçã0 da TVI trocou o ritmo acelerado dos estúdios por um cenário bem mais romântico e inspirador. E foi bem acompanhada.

O destino escolhido foi Paris, a cidade do amor, onde viajou ao lado de João Monteiro para uns dias a dois, longe dos holofotes e da azáfama profissional. Assim, o casal fez mais uma viagem a dois, vivendo o amor e cumprindo sonhos. Pela primeira vez, Cristina visitou museus que nunca tinha visto outrora.

Na sexta-feira, 27 de março, Cristina fez questão de partilhar com os seguidores vários momentos desta escapadinha especial. Numa galeria de fotografias marcada pela cumplicidade e leveza, a comunicadora mostrou-se rendida ao amor e ao momento que vive.

Através das stories, tem mostrado a viagem em detalhe. Veja todas as imagens na galeria acima.

Numa das partilhas, a apresentadora revelou ser apaixonada por arquitetura e decoração, revelando: «Mudava fácil de profissão».

“Power of love”, escreveu na legenda, deixando transparecer o estado de espírito e o "poder do amor". Noutra frase, resumiu o significado da viagem de forma simples e sentida: «Paris será sempre ponto de partida».