Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Na hora da despedida, tudo mudou. Cristina Ferreira e João Monteiro aproveitaram os últimos momentos nas Maldivas de uma forma diferente do comum e os fãs ficaram boquiabertos. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais que o casal decidiu mudar o programa do dia em virtude da viagem seguinte. Disseram "não" à praia e foram para o ginásio, fazer o último treino no paraíso.

«Acabar como começamos.», começou por dizer. «Hoje acordamos e pensamos aproveitar as últimas horas e não ir ao ginásio, mas, como nos próximos dias não vamos conseguir, lá fomos nós antes do check out.», explicou Cristina Ferreira. A apresentadora da TVI reforçou ainda a ideia de que não se arrependeram nada da escolha que fizeram: «Valeu cada minuto. A musculação é o primeiro passo para a longevidade.». Cristina Ferreira tem investido cada vez mais num estilo de vida saudável e, pelos vistos, nem nas férias isso é exceção.

Depois do maravilhoso safari pelo Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumaram a um destino que têm uma importância especial para o casal, por ter sido o primeiro destino de férias que foram juntos.

Veja a publicação.