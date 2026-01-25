No regresso a casa, Cristina Ferreira declara-se a João Monteiro: «Ao lado de quem amo»

Cristina Ferreira está de regresso a Portugal após duas semanas de uma viagem a três países diferentes - Quénia, Maldivas e Sri Lanka - na companhia do namorado, João Monteiro.

Numa retrospetiva daquilo que viveram, a apresentadora declarou-se ao companheiro e revelou que amanhã já está estará de volta aos ecrãs da TVI, no programa 'Dois às 10'.

«De volta a casa. Foram 2 semanas, milhares de fotos, 3 países, uma paz como há muito não sentia, pessoas que nos marcaram e imagens que só nós vimos e sentimos. O que partilhei convosco é incrível, o que vivi é emoção pura», começou por referir.

Depois, a apresentadora declarou-se ao namorado: «E que bom que é fazê-lo ao lado de quem amo, que vibra e sente como eu. Obrigada aos milhões de visualizações e às milhares de mensagens. Adoro que “embarquem” comigo. Sou mesmo feliz a partilhar as minhas viagens convosco».

«Amanhã já estou de volta ao 'Dois às 10', o Cláudio (Ramos) vai dizer que não parei quieta 😂. Viajar é o meu parar. O lugar onde sou eu com todos os meus sonhos. ✨», rematou Cristina Ferreira.