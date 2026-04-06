O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

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João Monteiro comentou uma publicação de Cristina Ferreira que fez parar a internet. Os fãs ficaram rendidos à brincadeira na caixa de comentários e está a dar que falar.

Cristina Ferreira partilhou recentemente uma fotografia de um look que usou no programa Dois às Dez da TVI. A apresentadora estava com um conjunto castanho composto por um top e uns corsários. João Monteiro não deixou nada por dizer em relação ao look de Cristina Ferreira.

A fotografia contou com inúmeros comentários a elogiar a boa forma física da apresentadora e o look que está super a par das tendências. Contudo, João Monteiro decidiu brincar com os corsários da namorada: «Agora é só adicionar mais tecido para as calças, coração», disse em tom de riso. Cristina Ferreira não se deixou ficar e respondeu de imediato: «São tendência».

Veja o comentário.

Veja a publicação.

 

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