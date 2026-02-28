Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova - Big Brother

Cristina Ferreira começou o sábado de forma especial. A apresentadora da TVI cumpriu uma das suas tradições preferidas e mostrou que, desta vez, a companhia tornou o momento ainda mais especial.

Este sábado, 28 de fevereiro, Cristina Ferreira madrugou para o habitual passeio matinal junto à praia da Ericeira, um dos seus locais de eleição. Mas desta vez não esteve sozinha. A apresentadora fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e partilhou nas redes sociais um registo cúmplice do momento.

Na imagem divulgada nos stories e também na legenda da publicação, Cristina surge sorridente e visivelmente apaixonada ao lado do companheiro, tendo como cenário o mar e a paisagem que tantas vezes escolhe para começar o dia.

«A Ericeira hoje está ainda mais bonita. Love Ericeira» (veja aqui), escreveu, numa declaração simples mas carregada de significado.

Conhecida por valorizar rotinas que a ligam à natureza e ao mar, Cristina Ferreira tem feito questão de manter este ritual sempre que pode. Desta vez, o passeio ganhou um toque ainda mais especial com a presença do “mais que tudo”, como já o apelidou noutras ocasiões.

Entre trabalho intenso e compromissos profissionais, a comunicadora mostra que continua a encontrar tempo para cuidar da relação e aproveitar os pequenos momentos a dois. E os seguidores, como sempre, não ficaram indiferentes.

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras».

Depois de ter sido o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10, na gala de terça-feira, Caio Schalch de Moraes sentou-se, logo na manhã seguinte, no sofá do Dois às 10. E a entrevista ficou marcada por um momento imperdível entre a apresentadora e o convidado. Até João Monteiro reagiu.

À conversa com Cristina Ferreira, o jovem brasileiro fez um balanço da curta passagem pela chamada “mansão da Malveira” e voltou a revelar o segredo que levou para dentro da casa. «Ganhei um prémio num Festival Internacional de Cannes», recordou.

A distinção surgiu através de um anúncio publicitário em que participou e onde deu nas vistas pelo seu talento para o beatbox, uma habilidade que rapidamente se tornou uma das suas imagens de marca dentro do reality show da TVI.

Já na reta final da entrevista, Cristina Ferreira decidiu surpreendê-lo com um desafio inesperado: criar, ali mesmo, um novo jingle para o programa das manhãs. Caio não hesitou. Aceitou de imediato e voltou a mostrar o seu talento vocal, arrancando gargalhadas e aplausos em estúdio.

O momento foi mais tarde partilhado nas redes sociais do programa e rapidamente somou centenas de reações. Entre os muitos comentários, houve um que se destacou. João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, não deixou passar o momento em branco e escreveu: «Pá… eu não tenho palavras».

Uma reação curta, mas bem-humorada, que não passou despercebida aos seguidores e que ajudou a dar ainda mais visibilidade ao momento. Veja-o aqui:

