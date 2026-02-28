O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Este sábado, 28 de fevereiro, Cristina Ferreira madrugou para o habitual passeio matinal junto à praia da Ericeira, um dos seus locais de eleição. Mas desta vez não esteve sozinha. A apresentadora fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e partilhou nas redes sociais um registo cúmplice do momento.

Na imagem divulgada nos stories e também na legenda da publicação, Cristina surge sorridente e visivelmente apaixonada ao lado do companheiro, tendo como cenário o mar e a paisagem que tantas vezes escolhe para começar o dia.

«A Ericeira hoje está ainda mais bonita. Love Ericeira» (veja aqui), escreveu, numa declaração simples mas carregada de significado.

Conhecida por valorizar rotinas que a ligam à natureza e ao mar, Cristina Ferreira tem feito questão de manter este ritual sempre que pode. Desta vez, o passeio ganhou um toque ainda mais especial com a presença do “mais que tudo”, como já o apelidou noutras ocasiões.

Entre trabalho intenso e compromissos profissionais, a comunicadora mostra que continua a encontrar tempo para cuidar da relação e aproveitar os pequenos momentos a dois. E os seguidores, como sempre, não ficaram indiferentes.

