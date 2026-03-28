«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

22:31
Ainda há esperança? Diogo avisa Eva: «Lá fora quero falar contigo» - Big Brother
04:39

Ainda há esperança? Diogo avisa Eva: «Lá fora quero falar contigo»

22:10
Diogo garante a Eva que «não aconteceu nada» com Ariana: «Vi-te na cama» - Big Brother
08:52

Diogo garante a Eva que «não aconteceu nada» com Ariana: «Vi-te na cama»

22:08
Diogo justifica a Eva atitudes com Ariana: «Tenho o direito de me divertir» - Big Brother
08:52

Diogo justifica a Eva atitudes com Ariana: «Tenho o direito de me divertir»

21:25
Diogo afirma não querer ver Eva a chorar. E a resposta de Ariana é inédita - Big Brother
03:22

Diogo afirma não querer ver Eva a chorar. E a resposta de Ariana é inédita

21:23
Carinhos, abraços e mimos. João consola Eva - Big Brother
06:19

Carinhos, abraços e mimos. João consola Eva

21:21
Insólito: Diogo lava os pés de Ariana - Big Brother
02:26

Insólito: Diogo lava os pés de Ariana

21:11
Liliana chora sem fim ao pensar no marido Ricky - Big Brother
04:07

Liliana chora sem fim ao pensar no marido Ricky

20:03
O batom que os une. Ariana e Diogo partilham hidratante de lábios - Big Brother
03:45

O batom que os une. Ariana e Diogo partilham hidratante de lábios

19:20
Ariana e Diogo falam entre dentes sobre polémica com Eva: «Sou um pecado» - Big Brother
04:23

Ariana e Diogo falam entre dentes sobre polémica com Eva: «Sou um pecado»

19:13
Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo - Big Brother
03:05

Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo

18:57
Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito - Big Brother

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

18:33
Ariana e Diogo em picardias na cozinha: «Eu gosto muito de...» - Big Brother
06:38

Ariana e Diogo em picardias na cozinha: «Eu gosto muito de...»

18:25
Durante momento a sós de João e Eva, Diogo junta-se. Mas fica em silêncio - Big Brother
04:40

Durante momento a sós de João e Eva, Diogo junta-se. Mas fica em silêncio

18:15
Eva tem conversa sincera com João: «Tinha medo de te desiludir» - Big Brother
01:10

Eva tem conversa sincera com João: «Tinha medo de te desiludir»

18:05
Hugo, Jéssica e Sara passados com a postura de uma concorrente: «Não consigo lidar com uma pessoa assim» - Big Brother
03:43

Hugo, Jéssica e Sara passados com a postura de uma concorrente: «Não consigo lidar com uma pessoa assim»

18:04
Amigas de Eva contra Diogo: «O Diogo manda no coração dela» - Big Brother
02:16

Amigas de Eva contra Diogo: «O Diogo manda no coração dela»

18:03
Imperdível! Diogo e Ariana aos beijos debaixo do edredão num clima intenso - Big Brother
02:28

Imperdível! Diogo e Ariana aos beijos debaixo do edredão num clima intenso

17:59
Cumplicidade no máximo? João e Eva em brincadeiras logo pela manhã - Big Brother
02:11

Cumplicidade no máximo? João e Eva em brincadeiras logo pela manhã

17:56
Roubos na casa? Concorrentes exaltados com desaparecimento de coisas da cozinha - Big Brother
04:19

Roubos na casa? Concorrentes exaltados com desaparecimento de coisas da cozinha

17:50
Alta tensão na casa! Atitude de Ariana leva Ricardo João ao limite: «Olha para mim quando estou a falar para ti» - Big Brother
05:26

Alta tensão na casa! Atitude de Ariana leva Ricardo João ao limite: «Olha para mim quando estou a falar para ti»

17:45
Revolta! Ricardo João passado com atitude de Ariana - Big Brother
03:47

Revolta! Ricardo João passado com atitude de Ariana

17:40
Ariana promete: «Se eu ficar, vão ver uma ariana...» - Big Brother
02:40

Ariana promete: «Se eu ficar, vão ver uma ariana...»

17:34
Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?» - Big Brother

Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

17:27
Diogo incomodado com João? «Está a ser ridículo. Digo-lhe na cara se tiver de dizer» - Big Brother
02:35

Diogo incomodado com João? «Está a ser ridículo. Digo-lhe na cara se tiver de dizer»

17:12
Missão insólita da Voz leva Jéssica a perder a paciência com os colegas - Big Brother
02:21

Missão insólita da Voz leva Jéssica a perder a paciência com os colegas

Acompanhe ao minuto

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance - Big Brother

Depois de dias marcados por tensão e polémica, Cristina Ferreira fez as malas e partiu rumo a Paris para viver momentos de puro romance com João Monteiro.

Depois de dias intensos no Secret Story, Cristina Ferreira decidiu fazer uma pausa. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficçã0 da TVI trocou o ritmo acelerado dos estúdios por um cenário bem mais romântico e inspirador. E foi bem acompanhada.

O destino escolhido foi Paris, a cidade do amor, onde viajou ao lado de João Monteiro para uns dias a dois, longe dos holofotes e da azáfama profissional. Assim, o casal fez mais uma viagem a dois, vivendo o amor e cumprindo sonhos. Pela primeira vez, Cristina visitou museus que nunca tinha visto outrora.

Na sexta-feira, 27 de março, Cristina fez questão de partilhar com os seguidores vários momentos desta escapadinha especial. Numa galeria de fotografias marcada pela cumplicidade e leveza, a comunicadora mostrou-se rendida ao amor e ao momento que vive.

Através das stories, tem mostrado a viagem em detalhe. Veja todas as imagens na galeria acima.

“Power of love”, escreveu na legenda, deixando transparecer o estado de espírito e o "poder do amor". Noutra frase, resumiu o significado da viagem de forma simples e sentida: «Paris será sempre ponto de partida».

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

 

Relacionados

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens
Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Fora da Casa

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

Há 49 min
Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

Esta é a opinião de Gonçalo e Margarida do antigo Secret Story sobre a polémica entre Diogo e Eva

Hoje às 16:59
Catarina recorda envolvimento com João. E a mãe da ex-concorrente também tem algo a dizer

Catarina recorda envolvimento com João. E a mãe da ex-concorrente também tem algo a dizer

Hoje às 16:42
A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

A opinião controversa de David e Mafalda Diamond sobre a polémica do Secret Story

Hoje às 16:39
Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»

Patrícia não perdoa triângulo amoroso do Secret Story: «Chorei com a Eva»

Hoje às 15:54
Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022

Ainda se lembra de Patrícia e Jéssica? Veja como mudaram mãe e filha do Big Brother 2022

Hoje às 15:54
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Hoje às 18:57
Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

3 mar, 11:45
Imperdível! Diogo e Ariana aos beijos debaixo do edredão num clima intenso
02:28

Imperdível! Diogo e Ariana aos beijos debaixo do edredão num clima intenso

Hoje às 18:03
Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo
03:05

Música de Eva e Diogo toca na casa enquanto o concorrente está com Ariana em momento íntimo

Há 3h e 52min
Durante momento a sós de João e Eva, Diogo junta-se. Mas fica em silêncio
04:40

Durante momento a sós de João e Eva, Diogo junta-se. Mas fica em silêncio

Hoje às 18:25
Ver Mais

Notícias

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

«Mudava fácil de profissão» Cristina Ferreira revela trabalho de sonho. E é inesperado

Há 49 min
«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

Há 54 min
Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Hoje às 18:57
Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

Hoje às 17:34
Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Carolina Pinto deixa fãs em alerta ao comunicar desaparecimento: «Por favor, se alguém viu»

Hoje às 15:44
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro condena atitude de João após revelação do segredo de Eva

Francisco Monteiro condena atitude de João após revelação do segredo de Eva

Ontem às 18:51
Francisco Monteiro aplaude atitude de concorrente: «Pela primeira vez, vou conseguir elogiar o…»

Francisco Monteiro aplaude atitude de concorrente: «Pela primeira vez, vou conseguir elogiar o…»

Ontem às 18:24
«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa

«Não dão o mesmo colo à Ariana»: João Ricardo acredita que existe “empatia seletiva” dentro da casa

Ontem às 17:54
Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

Adriano Silva Martins admite sem filtros: «O maior culpado é o Diogo, depois a Ariana e Eva têm a sua cota parte de culpa»

26 mar, 18:01
«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

«Têm comportamentos muito piores…»: Inês Simões reprova atitudes violentas com família de concorrentes

26 mar, 17:55
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»
02:42

Irmã de Eva admite: «Felizmente ou infelizmente comprovou-se que nós tínhamos razão»

Ontem às 19:18
«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho
01:25

«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho

26 mar, 20:01
O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento
01:42

O assunto que divide Portugal! Esta é a opinião do público sobre o tema mais comentado do momento

26 mar, 19:45
A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»
03:00

A mãe de Diogo previu tudo: «Eu frisei que um deles ia sair magoado desta relação»

26 mar, 18:31
Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

25 mar, 13:06
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
02:50

Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações

Ontem às 14:44
Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém
05:09

Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém

Ontem às 14:38
A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso
06:19

A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso

Ontem às 14:31
Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso
03:39

Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso

Ontem às 13:55
Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional
01:41

Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional

Ontem às 13:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Solange Tavares cometeu "loucura"? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece!

Solange Tavares cometeu "loucura"? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece!

Há 1h e 10min
"A verdadeira confiança...": Marcia Soares exibe as curvas em biquíni vermelho!

"A verdadeira confiança...": Marcia Soares exibe as curvas em biquíni vermelho!

Há 3h e 15min
Solange Tavares desabafa sobre Nelson Fernandes: "Às vezes, o destino não acontece no momento que esperamos"

Solange Tavares desabafa sobre Nelson Fernandes: "Às vezes, o destino não acontece no momento que esperamos"

Há 3h e 44min
"Amo-te muito!": já viu com quem está Bruno de Carvalho?

"Amo-te muito!": já viu com quem está Bruno de Carvalho?

Hoje às 18:28
Sem maquilhagem e de fato e gravata! José Castelo Branco surge irreconhecível... e choca tudo e todos: "Não acredito"

Sem maquilhagem e de fato e gravata! José Castelo Branco surge irreconhecível... e choca tudo e todos: "Não acredito"

Hoje às 16:12
Ver Mais Outros Sites