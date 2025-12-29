Revelação privada: Este é o pedido que João Monteiro faz todos os dias a Cristina Ferreira

Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

A marca “Gira” da Cristina Ferreira tem um produto que está a dar que falar: as famosas gomas. Foi no Instagram que a apresentadora da TVI publicou uma storie na qual deu a entender que o namorado é um fã nato dos produtos: «João Monteiro todos os dias: “mor, onde é que estão as minhas gomas?», disse.

Logo de seguida, publicou uma storie na qual mostra as gomas e frisa ainda: «Lá vou eu com as gomas (estão sempre no mesmo sítio 😅)».

A apresentadora da TVI está a ter muito sucesso com a sua marca: "Gira" e, ao que parece, o seu mais que tudo tem gostado muito do resultado dos produtos.

Veja as imagens.