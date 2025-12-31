«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar

Ao Minuto

21:44
Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico - Big Brother
01:50

Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico

21:43
Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9 - Big Brother
04:59

Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9

21:37
Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9 - Big Brother
04:47

Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9

19:56
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas - Big Brother
07:33

A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas

19:33
Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio» - Big Brother
03:41

Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»

19:30
A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
05:05

A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge

19:23
Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender - Big Brother
06:23

Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender

19:14
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações - Big Brother
03:19

Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações

18:59
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana - Big Brother
00:42

A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana

18:49
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos - Big Brother
02:04

Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos

18:46
Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...» - Big Brother
00:54

Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»

18:44
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso» - Big Brother
01:46

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

18:40
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...» - Big Brother
03:47

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

18:37
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará» - Big Brother
03:21

Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»

18:21
«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro - Big Brother
03:20

«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro

18:10
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas - Big Brother
04:51

«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas

18:05
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa - Big Brother
04:35

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

17:56
Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano» - Big Brother
04:11

Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»

17:51
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público - Big Brother
01:13

Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público

17:43
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas! - Big Brother
02:57

Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!

17:35
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé - Big Brother
01:41

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

15:25
O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana - Big Brother

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

13:35
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo» - Big Brother

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

10:47
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa - Big Brother
01:18

«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa

10:34
Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico - Big Brother
01:51

Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico

Acompanhe ao minuto
ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app

«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar

  • Secret Story
  • Há 3h e 49min
«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar - Big Brother
João Monteiro

No último dia do ano, João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, mostrou que não dispensa o exercício físico e recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia inédita.

O último dia do ano é, para muitos, sinónimo de balanços, descanso e preparativos para a noite de festa. Mas não para João Monteiro. O treinador de ténis e namorado de Cristina Ferreira decidiu terminar 2025 de forma energética e, através do Instagram, mostrou que o ginásio fez parte da sua rotina.

Na rede social, João Monteiro partilhou uma fotografia inédita, captada num ginásio, onde surge pronto para treinar. Contudo, não foi apenas a imagem que chamou a atenção. A legenda acabou por roubar as atenções e gerar curiosidade entre os seguidores.

«Será que sou o único a achar que assim é que faz sentido? O mais pesado não ficar em baixo de tudo?», questionou o treinador de ténis, referindo-se aos pesos que encontrou naquele espaço, deixando no ar uma reflexão divertida… e muito prática.

Sempre bem-disposto e atento aos detalhes, João Monteiro volta assim a mostrar o seu lado descontraído e próximo do público, mesmo em momentos de treino. A publicação rapidamente conquistou reações e muitos comentários de fãs, que não deixaram passar despercebido o bom humor do companheiro de Cristina Ferreira.

Veja a fotografia:

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

INÊS - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 14
MARISA - 761 20 20 16
PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

Relacionados

Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»
Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Fora da Casa

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Há 18 min
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Há 1h e 49min
Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Há 2h e 31min
O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

Há 2h e 39min
Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Há 3h e 4min
Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Hoje às 16:54
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

Hoje às 15:25
Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Hoje às 13:35
Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Liliana perdeu uma das maiores conquistas da sua vida e nem faz ideia

Hoje às 16:54
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Ontem às 15:28
Ver Mais

Notícias

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Há 18 min
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Há 1h e 49min
Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Há 2h e 31min
O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

Há 2h e 39min
«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar

«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar

Há 3h e 49min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Ontem às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

29 dez, 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

29 dez, 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

29 dez, 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

29 dez, 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

29 dez, 08:12
Ver Mais Outros Sites