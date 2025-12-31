«Sou o único a achar isto?»: João Monteiro publica imagem inédita que está a dar que falar

O último dia do ano é, para muitos, sinónimo de balanços, descanso e preparativos para a noite de festa. Mas não para João Monteiro. O treinador de ténis e namorado de Cristina Ferreira decidiu terminar 2025 de forma energética e, através do Instagram, mostrou que o ginásio fez parte da sua rotina.

Na rede social, João Monteiro partilhou uma fotografia inédita, captada num ginásio, onde surge pronto para treinar. Contudo, não foi apenas a imagem que chamou a atenção. A legenda acabou por roubar as atenções e gerar curiosidade entre os seguidores.

«Será que sou o único a achar que assim é que faz sentido? O mais pesado não ficar em baixo de tudo?», questionou o treinador de ténis, referindo-se aos pesos que encontrou naquele espaço, deixando no ar uma reflexão divertida… e muito prática.

Sempre bem-disposto e atento aos detalhes, João Monteiro volta assim a mostrar o seu lado descontraído e próximo do público, mesmo em momentos de treino. A publicação rapidamente conquistou reações e muitos comentários de fãs, que não deixaram passar despercebido o bom humor do companheiro de Cristina Ferreira.

Veja a fotografia:

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas :

INÊS - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 14

MARISA - 761 20 20 16

PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9