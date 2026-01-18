Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma

Cristina Ferreira tem vindo a partilhar fotografias das férias de sonho ao lado de João Monteiro. Depois do Quénia, o casal rumou às Maldivas e a apresentadora não para de surpreender com os registos fotográficos da viagem.

Desta vez, nas stories do Instagram, Cristina Ferreira mostrou-se a tomar um relaxante banho de espuma, no quarto do hotel onde se encontra: «Chegar ao quarto e ter um banho de espuma à espera», escreveu na legenda da partilha.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI tem impressionado com imagens de cortar a respiração. Na última partilha no feed do Instagram, Cristina Ferreira mostrou fotografias de uma noite romântica com João Monteiro nas Maldivas.

«Nós», escreveu apenas na legenda das fotografias, nas quais há um detalhe que chamou a atenção e deixou os fãs rendidos: o casal desfrutou de um jantar com sessão de cinema incluída ao ar livre. O plano escolhido aliado à paisagem de sonho deixam qualquer um "roído de inveja".

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o casal viaja para as Maldivas. O destino tornou-se especial, uma vez que foi o local escolhido por Cristina Ferreira e João Monteiro para celebrar a relação depois de a assumirem publicamente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o banho de espuma de Cristina Ferreira, bem como outras imagens românticas da viagem ao lado de João Monteiro.