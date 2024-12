Cristina Ferreira esclarece situação com João Ricardo e garante: «Farei questão de perguntar…»

Cristina Ferreira esclareceu os rumores de uma situação que envolve o concorrente do 'Secret Story', João Ricardo. Numa partilha nas stories do Instagram, a apresentadora deixou tudo em 'pratos limpos'.

«Só porque chateia a quantidade de parvoíces que se dizem à conta de suposições, deixem-me esclarecer que não falei com nenhum concorrente do Secret Story a não ser em direto, no ‘Especial’», escreveu.

Cristina Ferreira acrescentou: «Mas farei questão de perguntar no domingo quando e como falaram comigo, mostrando a imagem onde o diz. Eu acho que o que quis dizer foi que eu voltei a falar com ele no fim do ‘Especial’ quando lhe perguntei quem sairia. E saiu-lhe direto, mas enfim. Não falei com ninguém».

Veja o esclarecimento em baixo: