Cristina Ferreira rendida a bebé de ex-concorrentes do Big Brother. Eis o momento amoroso

Kelly Baron e Pedro Guedes estiveram esta manhã no Dois às 10 a apresentar o pequeno Miguel, que é fruto da história de amor dos dois que começou no Big Brother VIP, em 2013.

Cristina Ferreira mostrou-se derretida com o bebé. A apresentadora protagonizou um momento ternurento com Miguel, ajudando a cuidar do menino. Também Claudio Ramos se mostrou rendido ao pequeno Miguel, ajudando-o a gatinhar pelo estúdio.

Veja os vídeo com os momentos recheados de ternura.

O ambiente foi de muito amor e ternura, com os apresentadores a pegarem no pequeno Miguel ao colo e a mostrarem-se embevecidos ao vê-lo gatinhar pelo estúdio.

Recorde a história de amor de Kelly Baron e Pedro Guedes:

Recorde-se que Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother VIP, que foi para o ar em março de 2013.

Tudo começou com brincadeiras inocentes, mas a verdade que os dois acabaram mesmo por se apaixonar e a relação evoluiu fora da casa mais vigiada do País.

Divididos entre Portugal e o Brasil, Kelly Baron e Pedro Guedes viveram uma relação de união e muito amor, que passados 12 anos deu frutos. Após casarem, Kelly e Pedro foram pais de Miguel, em agosto de 2024.

Agora, apresentaram o filho pela primeira vez em televisão, no programa «Dois às 10», da TVI. O casal mostrou-se radiante nesta nova fase da vida e não escondeu o entusiasmo pela aventura de serem pais do pequeno Miguel, que nasceu em agosto de 2024.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Cristina Ferreira e Claudio Ramos com o bebé. Veja também as imagens da história de amor de Pedro Guedes e Kelly Baron.