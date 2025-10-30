Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Cristina Ferreira viveu um momento de grande emoção no final do “Especial” desta quarta-feira, dia 29. No dia seguinte, durante o programa “Dois às 10”, a apresentadora explicou o que esteve por detrás das lágrimas que marcaram o encerramento da emissão.

Com a sinceridade que a caracteriza, Cristina admitiu que foi difícil conter a emoção: «Eu devo confessar que me emocionei muito no final e emocionei-me mesmo a sério porque, por muito que eu queira ter audiências, eles são de facto pessoas. E eu não estive naquele lugar. Eu não sei se seria pior, se diria asneiras, se seria detestada por toda a gente, não sei…», revelou.

O momento mais comovente do programa aconteceu quando os concorrentes foram desafiados a elogiar-se mutuamente, mesmo sendo rivais.

«Eles, naquele exercício que fizemos depois, eu acho que aquilo lhes tocou e perceberam que nem tudo é mau no outro», explicou Cristina, visivelmente tocada.

“As decisões são de uma equipa”

A apresentadora aproveitou ainda para sublinhar o trabalho coletivo que está por detrás do formato:

«Eu sei que sou o rosto do programa e qualquer ataque sou eu que o recebo. Mas somos uma equipa de cento e tal pessoas. As decisões são tomadas em conjunto e são vistas por profissionais que fazem isto há 25 anos…»

“Quando se ultrapassam limites, temos de chamar à razão”

Cristina Ferreira reconheceu que o “Especial” tem sido um projeto intenso e desafiante, marcado por fortes personalidades e momentos de tensão.

«Claro que há discussão, há despique, há personalidades. Queremos vê-los nesse despique, queremos. Mas, quando ultrapassa os limites do que nós consideramos bonito e aceitável, temos de chamar à razão», afirmou.

«Este programa foi muito intenso desde o primeiro dia. Temos vários protagonistas, todos diferentes e muito intensos.»