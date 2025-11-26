A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica em lugar especial. As fotos são de suster a respiração

Apesar das discussões intensas que marcaram as últimas horas dentro do «Secret Story», Cristina Ferreira decidiu focar-se num momento que, segundo a apresentadora, contrasta com o ambiente tenso vivido na casa. A apresentadora recorreu às stories do Instagram para destacar um episódio que a tocou profundamente — um desabafo sincero de Leandro, concorrente desta edição.

“O Leandro está a dar-nos uma lição de vida”

Numa altura em que Dylan e Bruno chegaram a ameaçar desistir do jogo e Bruno efetivamente abandonou o programa, aumentando a pressão dentro da casa, Cristina Ferreira fez questão de mostrar um lado mais humano do reality.

«O Leandro está neste momento a dar-nos uma lição de vida. Chega a ter três trabalhos e o que poupa é para passear e ajudar a mãe», escreveu a apresentadora.

Estas palavras sublinham aquilo que, para Cristina Ferreira, merece ser valorizado: o espírito de sacrifício, o empenho diário e a ligação familiar que movem o concorrente.

O momento que emocionou Cristina Ferreira

A apresentadora revelou ter ficado particularmente tocada com a forma como Leandro falou sobre o valor do trabalho e sobre os ensinamentos que recebeu da avó:

«Enterneceu-me a forma como falou da força do trabalho e dos valores que a avó lhe passou», partilhou.

O momento remete para uma conversa que aconteceu ontem à tarde, quando Leandro decidiu abrir o coração perante os colegas e expor a realidade que vive fora do programa.

“Eu cheguei a ter três trabalhos ao mesmo tempo”

Com voz firme, mas carregada de emoção, Leandro partilhou:

"Em casa, sou eu e o meu irmão que pagamos as contas de tudo. Eu estou aqui e a minha mãe está a tirar-me uma parte do que eu ganho aqui para gastar em casa. Eu faço as minhas compras para o mês, mas depois vamos todos gastando tudo em conjunto. Não janto fora, para mim, não há nada disso. A minha vida é trabalho e casa. Eu cheguei a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo e isso demonstra muito do que eu sou. Se quero proporcionar momentos a mim próprio e à minha mãe, eu trabalho para isso."

A sinceridade do concorrente rapidamente gerou reações dentro e fora da casa, reforçando a sua imagem como alguém que, apesar da pressão e da exposição mediática, mantém intactas a humildade, a dedicação e o respeito pelas suas raízes.

Leandro conquista o público com a sua verdade

Enquanto os ânimos estavam acesos dentro do «Secret Story», este momento trouxe uma pausa necessária, lembrando que, para além do jogo, há histórias de vida reais, carregadas de esforço e superação.

A reação de Cristina Ferreira ajudou a amplificar a mensagem, tornando-a ainda mais significativa para quem acompanha o programa.

Veja o vídeo na íntegra em baixo.