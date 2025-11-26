A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ao Minuto

19:55
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa - Big Brother
03:46

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

19:46
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno - Big Brother
03:30

A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

19:42
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa - Big Brother
04:08

Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

19:37
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai» - Big Brother
01:51

Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»

19:36
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende - Big Brother
02:09

Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

19:29
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa - Big Brother
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

19:23
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado - Big Brother
02:23

Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado

19:19
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa - Big Brother
03:49

Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

19:03
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto - Big Brother
02:51

Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

19:00
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito - Big Brother
06:02

Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

18:57
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência - Big Brother

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

18:52
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos» - Big Brother
03:15

Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

18:46
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo - Big Brother
03:34

Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

18:18
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico - Big Brother
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

17:54
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso - Big Brother
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

17:10
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa - Big Brother
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

17:06
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso - Big Brother
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

17:02
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara» - Big Brother
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

16:57
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores» - Big Brother
02:25

Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»

16:55
Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória - Big Brother
01:49

Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória

16:52
Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha» - Big Brother
01:38

Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha»

16:42
Hilariante: Voz dedica música a Leandro - Big Brother
04:05

Hilariante: Voz dedica música a Leandro

16:41
Surpresa! Bruno aponta vencedor do Secret Story 9: e deixa de fora todos os seus aliados - Big Brother

Surpresa! Bruno aponta vencedor do Secret Story 9: e deixa de fora todos os seus aliados

16:37
Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna - Big Brother
02:03

Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna

16:28
Declarações sem fim entre Pedro e Marisa: «Esta é a unica frase que sei dizer» - Big Brother
01:07

Declarações sem fim entre Pedro e Marisa: «Esta é a unica frase que sei dizer»

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País - Big Brother

Cristina Ferreira emociona-se com momento de Leandro no «Secret Story», destacando o trabalho, a humildade e os valores familiares do concorrente.

Apesar das discussões intensas que marcaram as últimas horas dentro do «Secret Story», Cristina Ferreira decidiu focar-se num momento que, segundo a apresentadora, contrasta com o ambiente tenso vivido na casa. A apresentadora recorreu às stories do Instagram para destacar um episódio que a tocou profundamente — um desabafo sincero de Leandro, concorrente desta edição.

“O Leandro está a dar-nos uma lição de vida”

Numa altura em que Dylan e Bruno chegaram a ameaçar desistir do jogo e Bruno efetivamente abandonou o programa, aumentando a pressão dentro da casa, Cristina Ferreira fez questão de mostrar um lado mais humano do reality.

«O Leandro está neste momento a dar-nos uma lição de vida. Chega a ter três trabalhos e o que poupa é para passear e ajudar a mãe», escreveu a apresentadora.

 

Cristina Ferreira destaca partilha pessoal de Leandro

 

Estas palavras sublinham aquilo que, para Cristina Ferreira, merece ser valorizado: o espírito de sacrifício, o empenho diário e a ligação familiar que movem o concorrente.

O momento que emocionou Cristina Ferreira

A apresentadora revelou ter ficado particularmente tocada com a forma como Leandro falou sobre o valor do trabalho e sobre os ensinamentos que recebeu da avó:

«Enterneceu-me a forma como falou da força do trabalho e dos valores que a avó lhe passou», partilhou.

O momento remete para uma conversa que aconteceu ontem à tarde, quando Leandro decidiu abrir o coração perante os colegas e expor a realidade que vive fora do programa.

“Eu cheguei a ter três trabalhos ao mesmo tempo”

Com voz firme, mas carregada de emoção, Leandro partilhou:

"Em casa, sou eu e o meu irmão que pagamos as contas de tudo. Eu estou aqui e a minha mãe está a tirar-me uma parte do que eu ganho aqui para gastar em casa. Eu faço as minhas compras para o mês, mas depois vamos todos gastando tudo em conjunto. Não janto fora, para mim, não há nada disso. A minha vida é trabalho e casa. Eu cheguei a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo e isso demonstra muito do que eu sou. Se quero proporcionar momentos a mim próprio e à minha mãe, eu trabalho para isso."

A sinceridade do concorrente rapidamente gerou reações dentro e fora da casa, reforçando a sua imagem como alguém que, apesar da pressão e da exposição mediática, mantém intactas a humildade, a dedicação e o respeito pelas suas raízes.

Leandro conquista o público com a sua verdade

Enquanto os ânimos estavam acesos dentro do «Secret Story», este momento trouxe uma pausa necessária, lembrando que, para além do jogo, há histórias de vida reais, carregadas de esforço e superação.

A reação de Cristina Ferreira ajudou a amplificar a mensagem, tornando-a ainda mais significativa para quem acompanha o programa.

Veja o vídeo na íntegra em baixo.

 

