Cristina Ferreira destaca episódio «muito grave» entre dois ex-concorrentes: «Ela ficou...»

A gala de domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento de grande tensão entre Daniela Santo e Leomarte Freire. A discussão em direto deu que falar e acabou por ser comentada esta segunda-feira por Cristina Ferreira no programa Dois às 10.

A apresentadora classificou o episódio como “muito grave”, sublinhando o impacto das acusações e insinuações trocadas entre os dois ex-concorrentes. “Ela ficou muito nervosa (…) estamos a falar de coisas muito graves”, começou por dizer Cristina Ferreira durante a emissão.

A comunicadora referiu ainda que algumas das insinuações feitas acabaram por alimentar rumores cá fora sobre a vida pessoal de Leomarte Freire. “Essas insinuações fizeram com que cá fora se dissesse que a vida do Leomarte passava por isso. Ele até disse: ‘é o quê? É prostituição? Lavagem de dinheiro?’”, revelou.

Perante a polémica instalada, Cristina Ferreira foi direta quanto à forma de lidar com este tipo de situações: “Quem se sentir lesado que vá para tribunal”, afirmou, deixando claro que existem limites quando determinados assuntos passam para a esfera pública.

O confronto entre Daniela Santo e Leomarte Freire rapidamente se tornou um dos temas mais comentados entre os fãs do programa, que continuam divididos quanto ao comportamento dos dois ex-concorrentes durante a gala.