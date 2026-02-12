«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

Cristina Ferreira recebeu Lili Caneças esta quarta-feira no programa 'Dois às 10' da TVI e recorreu às redes sociais para fazer uma confidência sobre a socialite, que admira bastante.
Nas stories do Instagram, Cristina Ferreira revelou uma frase que Lili Caneças lhe disse «olhos nos olhos» e que guarda com muito carinho.
«"Nunca te esqueças que és uma princesa". Dizia-me isto olhos nos olhos. E eu sempre soube o que queria dizer. Obrigada Lili Caneças», escreveu a apresentadora na legenda de uma imagem em que as duas se abraçam.
Veja a partilha em baixo: