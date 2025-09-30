A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Liliana e Fábio são os protagonistas da história do momento do Secret Story - Casa dos Segredos. E há uma questão que Cristina Ferreira fez a Liliana no Especial de ontem, que está a dar que falar.

Após Liliana ter confessado que foi «difícil ver o namorado (Zé) naquele estado», na gala de domingo e de ter dito que tentou «evitar o Fábio durante o dia»», Cristina Ferreira confrontou a concorrente.

«Então o que foi mais difícil, e perdoe-me a pergunta: ontem, ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio a falar-lhe nos olhos?», questionou a apresentadora.

A resposta não tardou: «Ver o meu namorado naquela situação. Depois, quando estávamos na cama, eu estava a tentar explicar baixinho a situação do confessionário, porque toda a gente da casa queria saber, mas eu não queria partilhá-la com toda a gente».

Cristina Ferreira insistiu no tema: «Já perguntou várias vezes se o Fábio gosta de si. Que diferença faz o Fábio gostar?» e Liliana reagiu: «Não o quero magoar. Então quero perceber o ponto em que ele está. Quero perceber se gosta mesmo ou se é só uma atração.»

«E se gostar mesmo, o que acontece?», questionou ainda Cristina Ferreira. «Terei de me afastar definitivamente, para não magoar», respondeu Liliana, que no fim da noite desta segunda-feira disse que ia terminar tudo o que havia com Fábio.

No fim do confessionário, Liliana aproveitou o momento para mandar beijinhos para a família e Cristina Ferreira não resistiu a comentar: «É sempre um beijinho só para a família, nunca há um beijinho para o Zé».