Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

A casa do Secret Story está ao rubro e o assunto do momento tem como protagonistas Liliana e Fábio, dois concorrentes que se aproximaram bastante na primeira semana.

Tudo seria normal se ela não tivesse sido pedida em casamento na gala de estreia do programa e o noivo Zé não tivesse ficado cá fora a ver tudo, incomodado com esta aproximação.

Durante a semana a família, ou apoiantes de Liliana, terão enviado um avião com uma mensagem que ficou viral nas redes sociais: «Liliana pensa no Zé».

Esta segunda-feira, no programa 'Dois âs 10', Cristina Ferreira esclareceu tudo sobre esse momento: «Nenhum deles viu o avião. Nenhum deles. Eles estavam numa dinâmica na sala e, como sabem, os aviões não podem ser vistos».

«Porque se ouvem os aviões, a produção fechou imediatamente as cortinas. Nenhum deles viu aquele avião», reiterou a apresentadora do Secret Story.

Gonçalo Quinaz, que também estava a comentar os acontecimentos, sublinhou: «Mas eu acho bem não terem visto porque, quer queiramos quer não, estas informações do exterior vão sempre mexer com as dinâmicas da casa, vão condicionar».

«Mas é normal que a família e os amigos queiram dizer-lhe, tu vê lá o que é que estás a fazer, não é?», acrescentou ainda Cristina Ferreira, respondendo a Quinaz.