Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Os ânimos estão ao rubro no Secret Story 9 e Cristina Ferreira deu uma novidade sobre a gala desta noite, que envolve Liliana e Fábio e promete ser imperdível.

«Na gala, hoje, há muita coisa para esclarecer», escreveu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, num storie partilhado na sua página de Instagram.

No storie, Cristina Ferreira mostra um vídeo da semana de Liliana e Fábio e da proximidade dos dois concorrentes do Secret Story, mesmo sabendo que ela deixou cá fora o noivo.

Este tem sido um tema de grande polémica. Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País.

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana.

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu.

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e parece que este noivado está mesmo por um fio.

Resta-nos esperar para ver o que acontece nos próximos episódios, mas uma coisa é certa: a gala desta noite do Secret Story é imperdível! Fique desse lado, não se vai arrepender.