Ao Minuto

22:17
Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Big Brother
05:10

Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro

22:04
Bruna arrasa Liliana e Lídia depois de críticas a Pedro: «Parecem as santas do pau oco» - Big Brother
03:11

Bruna arrasa Liliana e Lídia depois de críticas a Pedro: «Parecem as santas do pau oco»

22:00
Pedro é agressivo na casa? Debate gera discórdia - Big Brother
08:31

Pedro é agressivo na casa? Debate gera discórdia

21:53
Em plena gala, Liliana esclarece perante Mariana tudo o que disse sobre o corpo da açoriana - Big Brother
04:19

Em plena gala, Liliana esclarece perante Mariana tudo o que disse sobre o corpo da açoriana

21:51
Depois de gestos de Sandro sobre o seu corpo, Mariana responde à letra: «Sou mais homem do que ele (...) Falta-te de tomates» - Big Brother
04:19

Depois de gestos de Sandro sobre o seu corpo, Mariana responde à letra: «Sou mais homem do que ele (...) Falta-te de tomates»

21:49
Liliana, Sandro e Fábio comentam o corpo de Mariana e a polémica instala-se na gala - Big Brother
04:19

Liliana, Sandro e Fábio comentam o corpo de Mariana e a polémica instala-se na gala

21:42
Concorrentes confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros! Veja as reações - Big Brother
05:41

Concorrentes confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros! Veja as reações

21:34
Começo da gala do Secret Story surpreende até Cristina Ferreira! Veja o que aconteceu - Big Brother
02:47

Começo da gala do Secret Story surpreende até Cristina Ferreira! Veja o que aconteceu

19:28
Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar - Big Brother

Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

18:27
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...» - Big Brother

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

13:25
Raquel passada com Marisa Susana: «Estás a ver como tu não entendes as coisas!?» - Big Brother
02:56

Raquel passada com Marisa Susana: «Estás a ver como tu não entendes as coisas!?»

13:19
Desacordo! Raquel e Marisa Susana em discussão: «Estás só a querer embirrar» - Big Brother
06:40

Desacordo! Raquel e Marisa Susana em discussão: «Estás só a querer embirrar»

11:55
Leandro: «Ando aqui mas não ando a dormir» - Big Brother
10:03

Leandro: «Ando aqui mas não ando a dormir»

11:28
Liliana não resiste a toque de Fábio: «Prometi a mim mesma que me ia afastar de ti» - Big Brother
03:11

Liliana não resiste a toque de Fábio: «Prometi a mim mesma que me ia afastar de ti»

11:26
Mimos, beijos e abraços: Liliana e Fábio inseparáveis - Big Brother
02:13

Mimos, beijos e abraços: Liliana e Fábio inseparáveis

10:33
Dylan teve sonho romântico com Mariana e Rui - Big Brother
01:58

Dylan teve sonho romântico com Mariana e Rui

01:08
Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante - Big Brother
03:41

Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante

00:31
Amizade por um fio? Bruno Simão e Sandro entram em discussão intensa: «Não fales mais comigo» - Big Brother
02:35

Amizade por um fio? Bruno Simão e Sandro entram em discussão intensa: «Não fales mais comigo»

00:04
Momento Tenso! «O Pedro está nomeado e precisa de atenção»: Lídia e Liliana não poupam críticas - Big Brother
03:42

Momento Tenso! «O Pedro está nomeado e precisa de atenção»: Lídia e Liliana não poupam críticas

23:58
Marisa toma posição e defende o Marido depois de momento tenso na casa - Big Brother
03:43

Marisa toma posição e defende o Marido depois de momento tenso na casa

23:53
Confusa? Liliana fala com Fábio sobre o futuro do noivado com Zé - Big Brother
03:42

Confusa? Liliana fala com Fábio sobre o futuro do noivado com Zé

23:50
Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar - Big Brother
02:36

Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar

23:48
Foi assim que Liliana viu o filme… e a aproximação com Fábio não passou despercebida - Big Brother
02:19

Foi assim que Liliana viu o filme… e a aproximação com Fábio não passou despercebida

22:45
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite - Big Brother
01:43

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite

22:32
Liliana para Pedro: «És poucachinho» - Big Brother
05:53

Liliana para Pedro: «És poucachinho»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

  • Secret Story
  • Há 3h e 53min
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...» - Big Brother

A apresentadora fez uma revelação sobre a gala de hoje, que envolve Liliana e Fábio.

Os ânimos estão ao rubro no Secret Story 9 e Cristina Ferreira deu uma novidade sobre a gala desta noite, que envolve Liliana e Fábio e promete ser imperdível. 

«Na gala, hoje, há muita coisa para esclarecer», escreveu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, num storie partilhado na sua página de Instagram.

No storie, Cristina Ferreira mostra um vídeo da semana de Liliana e Fábio e da proximidade dos dois concorrentes do Secret Story, mesmo sabendo que ela deixou cá fora o noivo.

Este tem sido um tema de grande polémica. Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e parece que este noivado está mesmo por um fio. 

Resta-nos esperar para ver o que acontece nos próximos episódios, mas uma coisa é certa: a gala desta noite do Secret Story é imperdível! Fique desse lado, não se vai arrepender. 

 

Relacionados

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio
Temas: Cristina Ferreira Liliana Fábio

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Há 3h e 53min
Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar
02:36

Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar

Ontem às 23:50
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante
03:41

Pedro ajuda a preparar “casamento” da própria esposa com Leandro… e o momento foi hilariante

Hoje às 01:08
Ver Mais

Notícias

Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

Há 2h e 51min
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»

Há 3h e 53min
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 21:25
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda
00:32

Exclusivo: Afonso Leitão conta como escondeu pedido de namoro de Catarina Miranda

Ontem às 20:12
As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão
00:31

As primeiras palavras de Catarina Miranda após ficar de boca aberta com o pedido de namoro de Afonso Leitão

Ontem às 20:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 21:25
Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

Ontem às 21:01
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Ontem às 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Ontem às 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Ontem às 20:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Há 3h e 14min
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Hoje às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Hoje às 15:50
Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Alvo de crítica que envolve a mãe, Jéssica Vieira não fica calada: "Obrigada pela preocupação"

Hoje às 15:27
Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Tatiana e Ruben Boa Nova anunciam nome do segundo filho... após "muita discórdia e muitas opções"!

Hoje às 13:48
Ver Mais Outros Sites