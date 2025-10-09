Ao Minuto

Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio - Big Brother

Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio

12:16
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui - Big Brother
03:36

Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui

12:09
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana - Big Brother
06:17

«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana

11:23
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui» - Big Brother
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

11:21
Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses» - Big Brother

Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses»

11:17
Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento - Big Brother

Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento

10:47
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais» - Big Brother
03:40

Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»

10:44
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada» - Big Brother
03:10

De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»

10:32
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo - Big Brother
05:24

Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo

10:24
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei» - Big Brother

As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

10:17
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo - Big Brother
01:26

Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo

10:16
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana - Big Brother
04:12

Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana

10:10
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:38

Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos

10:01
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio - Big Brother
01:16

«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio

09:59
A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação - Big Brother

A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação

09:48
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio - Big Brother
04:27

Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio

09:35
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha - Big Brother
01:02

Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha

09:33
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé - Big Brother
01:59

Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé

09:23
Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir - Big Brother
04:44

Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir

08:03
Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…» - Big Brother

Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…»

03:00
Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis - Big Brother
05:02

Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis

02:20
Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção - Big Brother
02:11

Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção

02:08
Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...» - Big Brother
01:45

Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...»

02:00
Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais» - Big Brother
01:52

Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais»

00:32
Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar» - Big Brother
00:40

Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»

As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

  • Secret Story
  • Há 2h e 18min
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei» - Big Brother

Cristina Ferreira deu a sua opinião sobre a polémica com Liliana.

A casa do Secret Story está ao rubro com a descoberta do segredo de Liliana - «Fui pedida em casamento na gala de estreia» - por Raquel. O Especial de ontem ficou marcado por esse momento inédito, ou não fosse este o primeiro segredo da casa a ser desvendado por um concorrente. 

Marcantes foram também as palavras de Cristina Ferreira relativamente a Liliana e a toda polémica à volta do seu segredo, da relação já terminada com Zé e do início do romance com Fábio, que vive atualmente dentro da casa mais vigiada do País. 

Após o segredo ser revelado, a apresentadora não quis passar o momento sem deixar uma mensagem aos concorrentes: «Foi percetível a todos o vosso choque em relação a este segredo. Deixem-me dizer-vos que a Liliana é uma miúda que fez ontem 24 anos e que terá as suas explicações para o que quer que seja», afirmou. 

«O que ela sentiu, nenhum de nós sentiu. É muito fácil apontar o dedo. Gostava que primeiro pudessem conversar com ela e tentar entendê-la antes de lhe atirarem o que quer que seja à cara. Todos merecem o meu respeito, seja qual for o erro que cometam», acrescentou Cristina Ferreira.

A apresentadora continuou: «Todos nós, às vezes, gostávamos de voltar atrás. Mas se tomámos certas decisões é porque as sentimos. E se é condenável uma traição, para mim é ainda mais condenável não seguir a própria felicidade. Isso, sim, é que eu não aceitarei». 

No fim, já só para o público, Cristina Ferreira deixou também umas palavras: «Sei que muita gente não vai entender a minha opinião. Tenho muito receio do dia em que ela sair daquela casa, porque acho muito feio, por muito que não se entendam as decisões dela, que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do momento de choque total em que o segredo de Liliana foi desvendado. 

Temas: Cristina Ferreira Liliana

