As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

A casa do Secret Story está ao rubro com a descoberta do segredo de Liliana - «Fui pedida em casamento na gala de estreia» - por Raquel. O Especial de ontem ficou marcado por esse momento inédito, ou não fosse este o primeiro segredo da casa a ser desvendado por um concorrente.

Marcantes foram também as palavras de Cristina Ferreira relativamente a Liliana e a toda polémica à volta do seu segredo, da relação já terminada com Zé e do início do romance com Fábio, que vive atualmente dentro da casa mais vigiada do País.

Após o segredo ser revelado, a apresentadora não quis passar o momento sem deixar uma mensagem aos concorrentes: «Foi percetível a todos o vosso choque em relação a este segredo. Deixem-me dizer-vos que a Liliana é uma miúda que fez ontem 24 anos e que terá as suas explicações para o que quer que seja», afirmou.

«O que ela sentiu, nenhum de nós sentiu. É muito fácil apontar o dedo. Gostava que primeiro pudessem conversar com ela e tentar entendê-la antes de lhe atirarem o que quer que seja à cara. Todos merecem o meu respeito, seja qual for o erro que cometam», acrescentou Cristina Ferreira.

A apresentadora continuou: «Todos nós, às vezes, gostávamos de voltar atrás. Mas se tomámos certas decisões é porque as sentimos. E se é condenável uma traição, para mim é ainda mais condenável não seguir a própria felicidade. Isso, sim, é que eu não aceitarei».

No fim, já só para o público, Cristina Ferreira deixou também umas palavras: «Sei que muita gente não vai entender a minha opinião. Tenho muito receio do dia em que ela sair daquela casa, porque acho muito feio, por muito que não se entendam as decisões dela, que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do momento de choque total em que o segredo de Liliana foi desvendado.