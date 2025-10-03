Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio são os protagonistas do momento e esta manhã Cristina Ferreira apanhou os dois concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos, em clima de grande cumplicidade, como aliás já nos habituaram desde que entraram na casa mais vigiada do País.

Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10', quando comentavam esta edição e a apresentadora se deparou com dois concorrentes muito próximos, tema que tem gerado muita polémica por Liliana ter sido pedida em casamento na gala de estreia e o noivo Zé estar cá fora a ver tudo com muita dor.

Recentemente, o comentador Flávio Furtado publicou uma fotografia com Zé, na sua página de Instagram - tirada no passado domingo, quando ele foi à casa deixar uma mensagem a Liliana - e houve quem não concordasse e se fizesse ouvir.

«Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo. Concordas?», escreveu Flávio Furtado.

Susana Dias Ramos, comentadora de reality-shows da TVI - que nesta edição não está em funções - apressou-se a discordar: «Não...o Amor até atrapalha na maior parte das vezes. Atrapalha o pensamento turvado pelo hábito e a paixão!».

«O que faz um casal é o alinhamento de pensamento. Duas pessoas, diferentes, a quererem a mesma coisa, ao mesmo tempo, unindo assim as suas vidas com um profundo respeito, carinho e cuidado! E depois daí o Amor nasce...», acrescentou a nortenha.

A comentadora sublinhou, referindo-se a Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor...é outra coisa. O único Amor que lhe deve importar neste momento, é o próprio...o outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora».

«Já nem digo mais nada que eu estou desorientada com isto! GRAÇAS A DEUS que não estou a comentar esta dica!!!! Já me tinha saltado uma veia!?, rematou Susana Dias Ramos, visivelmente indignada com toda a situação.