15:16
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

13:53
01:15

É amor? Fábio não resiste e declara-se ao ouvido de Liliana

13:36
03:28

Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»

13:27
06:24

Liliana surpreende Fábio com confissão: «O meu estilo são rapazes morenos…»

13:22
05:17

Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente

13:04
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

13:00
02:20

«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário

12:55
06:32

«Olha que incoerência»: Fábio e Leandro em ‘bate-boca’ intenso

12:44
01:13

Pedro não se cala! Responde a Joana e ataca Sandro após acusações

12:30
06:45

«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

12:16
02:44

Confronto no ‘Concílio dos nomeados’! Sandro critica Pedro: «Está-se a enterrar sozinho»

12:12
02:15

Liliana confessa sem rodeios: «Vou deixar-me levar. Quem quiser julgar, está à vontade»

11:59
04:56

Sem filtros, Sandro confessa: «Por minha vontade pessoal, saíria…»

11:51
05:00

«Eu não me adequo a esses parâmetros» Joana aponta clima tenso na casa

11:40
06:22

«A tua carreira de chefe de cozinha já acabou»: Fábio em choque com talento inesperado de Leandro

11:31
04:40

«Está muito perto de lá chegar»: Dylan admite que Marisa se aproxima do seu segredo

11:21
Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

11:14
03:26

Segredos à vista! Ana Cristina e Dylan especulam sobre colegas

11:14
00:43

Cristina Ferreira sobre a gala de domingo: «Logo no início...»

10:41
02:37

Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro

10:38
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

10:35
02:58

Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais

10:21
07:40

Danças, abraços e muita animação. Este é o despertar na casa mais vigiada do País

10:14
04:11

Mariana consegue pista e encurta caminho para um segredo

09:59
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

  • Secret Story
  • Há 2h e 49min
O momento está a dar muito que falar.

Liliana e Fábio são os protagonistas do momento e esta manhã Cristina Ferreira apanhou os dois concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos, em clima de grande cumplicidade, como aliás já nos habituaram desde que entraram na casa mais vigiada do País. 

Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10', quando comentavam esta edição e a apresentadora se deparou com dois concorrentes muito próximos, tema que tem gerado muita polémica por Liliana ter sido pedida em casamento na gala de estreia e o noivo Zé estar cá fora a ver tudo com muita dor. 

Recentemente, o comentador Flávio Furtado publicou uma fotografia com Zé, na sua página de Instagram - tirada no passado domingo, quando ele foi à casa deixar uma mensagem a Liliana - e houve quem não concordasse e se fizesse ouvir. 

«Este é o Zé. Um homem que vimos sofrer por amar. Que está a sofrer porque ama. Dividido entre o coração e a razão… Mas no fim, o amor vence sempre. E a vida trata de pôr tudo no lugar certo. Concordas?», escreveu Flávio Furtado.

Susana Dias Ramos, comentadora de reality-shows da TVI - que nesta edição não está em funções - apressou-se a discordar: «Não...o Amor até atrapalha na maior parte das vezes. Atrapalha o pensamento turvado pelo hábito e a paixão!». 

 

«O que faz um casal é o alinhamento de pensamento. Duas pessoas, diferentes, a quererem a mesma coisa, ao mesmo tempo, unindo assim as suas vidas com um profundo respeito, carinho e cuidado! E depois daí o Amor nasce...», acrescentou a nortenha.

A comentadora sublinhou, referindo-se a Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor...é outra coisa. O único Amor que lhe deve importar neste momento, é o próprio...o outro não existe e está sujeito a uma profunda exploração da imagem do traído e da traidora». 

«Já nem digo mais nada que eu estou desorientada com isto! GRAÇAS A DEUS que não estou a comentar esta dica!!!! Já me tinha saltado uma veia!?, rematou Susana Dias Ramos, visivelmente indignada com toda a situação. 

 

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
