Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

A casa do Secret Story está ao rubro, de tal forma que Cristina Ferreira se viu obrigada a interromper o programa que apresentava em direto - o Dois às 10 - para emitir uma discussão acesa entre Liliana e Leandro.
O forte confronto aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro, quando os dois concorrentes se envolveram num bate-boca, que depressa escalou para uma discussão acesa.
Na cozinha, Leandro e Liliana debateram questões que aconteceram ao longo deste tempo na casa mais vigiada do País e mostraram que estão em desacordo em muitas delas.
Veja os vídeos da discussão e continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.