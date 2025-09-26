Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

A dois dias da próxima gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira recebeu Gonçalo Quinaz, Renata Reis e Joana Pinto no programa Dois às 10, da TVI, para comentarem os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país.

Um dos temas que gerou mais debate foi a crescente proximidade entre Liliana e Fábio, concorrentes que têm despertado atenção dentro e fora da casa. Recorde-se que, na gala de estreia, Zé Pedro pediu Liliana em casamento, gesto que emocionou os telespectadores. No entanto, o noivo tem assistido de fora à evolução da relação da futura mulher com outro concorrente.

Durante a conversa, Cristina Ferreira lançou uma questão direta aos comentadores: «Vocês gostavam que a Liliana ouvisse de alguma forma o Zé? Que implicações é que isso teria?» Joana respondeu prontamente: «Isso iria ter uma grande implicação no jogo». Quinaz também partilhou a sua visão: «Eu acho que não deve ouvir». Joana concordou: «Eu também acho que não, para o bem do jogo».

Apesar das opiniões contrárias, Cristina deixou no ar a possibilidade de algo estar para acontecer: «Já houve muitos momentos em que o que ficou cá fora vai lá dentro dizer umas coisas. Domingo é dia de gala, só para avisar».

Veja o vídeo:

A especulação está lançada entre os fãs do Secret Story.