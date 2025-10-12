Arrasou! Cristina Ferreira deixa todos de queixo caído com look surpreendente

Na mais recente gala do Secret Story, Cristina Ferreira volta a mostrar porque é uma das personalidades mais influentes da televisão e da moda em Portugal. A apresentadora está deslumbrante com um visual arrojado e original: um vestido azul, em modelo cai-cai, decorado com botões dourados.

O vestido, de corte justo e elegante, realça a silhueta de Cristina Ferreira, combinando o tom vibrante de azul com o brilho subtil dos detalhes metálicos. A mistura entre o clássico e o moderno resulta num look sofisticado, mas com uma irreverência muito própria da apresentadora.

Cristina completou o visual com acessórios minimalistas, deixando o vestido brilhar por si só. O cabelo solto e natural, aliado a uma maquilhagem luminosa, contribuíram para um equilíbrio perfeito entre glamour e descontração.

Mais uma vez, Cristina Ferreira provou que a moda é uma extensão da sua personalidade: forte, confiante e sem medo de arriscar. O vestido azul cai-cai com botões dourados não foi apenas uma peça elegante — foi uma afirmação de estilo e atitude, digna de uma das figuras mais marcantes do entretenimento português.