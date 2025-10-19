Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Cristina Ferreira voltou a afirmar-se como um verdadeiro ícone de elegância e sofisticação. A apresentadora deslumbrou na sexta gala do Secret Story com um vestido bordeaux de corte clássico, que combinou na perfeição a sobriedade das linhas com o requinte dos detalhes.

Feito num tecido de textura aveludada, o modelo destacou-se pelo seu tom profundo e quente, ideal para uma noite de gala, e pelo corte cintado que valorizava a silhueta de forma elegante e feminina.

O grande protagonista do look foi, sem dúvida, o laço branco acetinado de grandes dimensões colocado na cintura, um pormenor ousado que trouxe contraste, modernidade e personalidade ao conjunto.

Este detalhe central não só quebrou a monotonia do tom bordeaux, como acrescentou um toque de frescura e originalidade, transformando o vestido numa verdadeira peça de destaque. As mangas compridas, rematadas com punhos brancos que ecoavam o tom do laço, completaram a harmonia visual e revelaram o cuidado na construção do visual.

Com um decote em V elegante e equilibrado, o vestido conseguiu aliar sensualidade e classe, mantendo sempre uma imagem polida e sofisticada — perfeitamente adequada ao contexto televisivo e à atmosfera glamourosa da gala.

Cristina Ferreira optou por um penteado clássico, com ondas suaves ao estilo “old Hollywood”, que reforçou o caráter intemporal do look. A maquilhagem, com foco nos olhos delineados e um toque de brilho subtil, complementou o visual de forma equilibrada, sem roubar protagonismo ao vestido.

O resultado final foi um look que espelha o ADN de Cristina Ferreira: elegante, seguro e com uma forte assinatura pessoal. Entre o clássico e o moderno, o visual bordeaux com laço branco revelou-se uma escolha irrepreensível, marcada pela sofisticação e pelo bom gosto — à altura de uma noite de gala do Secret Story.