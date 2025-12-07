Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Na gala que marcou a inauguração da decoração de Natal do Secret Story 9, Cristina Ferreira voltou a surpreender com um look marcante, mas houve um detalhe que só os mais atentos não deixaram passar: as costas abertas do vestido.

O modelo, em vermelho vibrante e com capa integrada, ganhou uma nova dimensão quando Cristina se virou, revelando um recorte elegante que deixou à vista o resultado dos treinos que a apresentadora tem partilhado nas redes sociais.

No Instagram, vários seguidores destacaram exatamente esse pormenor, com comentários como: «Ninguém fala das costas da Cristina, que já se nota o efeito dos treinos», escreveu um dos seguidores na publicação feita por Cristina Ferreira.

Mas o look não se fica só pelas costas. O tom vivo do vestido destacou-se entre as árvores nevadas e as luzes natalícias do estúdio, reforçando a harmonia entre a apresentadora e o cenário.

Com maquilhagem luminosa e acessórios discretos, Cristina completou um look que une glamour, modernidade e o charme característico da época, tornando-se um dos grandes destaques da gala.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look deslumbrante de Cristina Ferreira.