Cristina Ferreira mostra-se quase sem maquilhagem e fãs deliram: «Parece uma menina!»

Cristina Ferreira não tem tido muito tempo para descansar. Entre o Dois às 10 e o Secret Story 9, a apresentadora costuma aproveitar o fim de semana para relaxar e, neste que passou, fez uma partilha única que despertou a atenção dos fãs.

«Parar para recomeçar. ✨», escreveu Cristina Ferreira, na legenda de uma publicação em que se mostra na praia, a ver o mar. Num dos registos fotográficos, a apresentadora aparece a tirar uma selfie, com um visual muito sóbrio e natural, que realça a sua beleza.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de elogios à Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. «Lindíssima, parece mais nova, uma menina 👏❤️», «Acho a Cristina mais linda ao natural ❤️», «Lindíssima foto 👏», «Linda e maravilhosa ❤️», «Ao natural aparenta mais jovem», «Cristina, sem maquilhagem parece muito mais nova», «Poderosa ❤️», pode ler-se.