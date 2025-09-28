Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Cristina Ferreira marcou a diferença com grande estilo na gala deste domingo do Secret Story – Casa dos Segredos 9. Fiel ao seu gosto refinado, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escolheu um look que une sobriedade e elegância.

O vestido cinzento escuro, de corte clássico e sofisticado, destacou-se pela simplicidade luxuosa. As jóias douradas minimalistas adicionaram um toque de brilho sem roubar protagonismo ao conjunto, enquanto o cabelo curto, liso e arranjado pelo pescoço, completou o visual com modernidade.

O look de Cristina não passou despercebido e somou elogios nas redes sociais, com fãs e seguidores a destacarem a sua postura elegante. Mais uma vez, a apresentadora provou que o menos é mais e que a elegância está nos detalhes.

Na manhã deste domingo, 28 de setembro, Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um momento invulgar logo ao acordar.

A apresentadora do Secret Story 9 contou que conseguiu ficar na cama mais tempo do que o habitual. Na fotografia publicada nos stories, Cristina Ferreira, partilhou um registo do pequeno almoço, com a legenda: "Bom dia! Hoje, estive na cama até às 09:15 horas… coisa tão rara que até estranhei.".

Com humor, Cristina acrescentou: "Foi para ganhar balanço para a gala de hoje." A publicação mostra o lado mais descontraído da apresentadora, que raramente tem manhãs assim.