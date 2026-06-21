O detalhe inesperado no look de Cristina Ferreira na gala do Secret Story - Desafio Final que ninguém ignorou

Na semi-final do Secret Story - Desafio Final, Cristina Ferreira voltou a assumir o protagonismo com um look que rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite.

A apresentadora surgiu com um vestido roxo leve, de tecido fino e fluido, que destacou a elegância da sua silhueta. O visual foi complementado por uma gargantilha prateada, que acrescentou sofisticação ao conjunto, enquanto o cabelo foi apanhado num coque elegante. Um visual de verão arrebatador.

A maquilhagem, também em tons de roxo nos olhos, criou uma harmonia perfeita com o vestido, reforçando a imagem cuidada e impactante escolhida para uma das noites mais importantes da edição.

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