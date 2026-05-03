Primeira gala do Desafio Final fica marcada pelo look irrepreensível de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira voltou a provar porque é uma referência de estilo na televisão portuguesa ao brilhar na primeira gala de Secret Story - Desafio Final.

Para esta noite especial, a apresentadora optou por um vestido branco, fluido e ligeiramente amplo, da sua marca Casiraghi Forever, transmitindo leveza e sofisticação. A escolha destacou-se pela elegância discreta, numa clara aposta no menos é mais.

O cabelo curto, cuidadosamente trabalhado, conferiu um ar contemporâneo ao look, enquanto que as jóias com Swarovski trouxeram o brilho necessário para um momento de grande destaque televisivo.

O resultado final foi um visual equilibrado, moderno e marcante, que rapidamente conquistou o público e promete continuar a dar que falar.

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